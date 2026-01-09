Il Comune assume una persona a tempo pieno e indeterminato: la data della prova preselettiva

Orbetello (Grosseto). Riguardo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, area degli istruttori del Ccnl, comparto ff.ll. del 16 novembre 2022, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, il Comune di Orbetello rende noto di aver disposto una prova preselettiva.
La prova si svolgerà secondo le modalità specificate di seguito.
Si comunicano a seguire le sessioni in cui i candidati ammessi svolgeranno la prova preselettiva del 19 gennaio 2026, con i nuovi orari per le convocazioni:
- candidati i cui nominativi sono ricompresi tra Acc… e Fed… compreso, convocazione alle ore 9.00;
- candidati i cui nominativi sono ricompresi tra Ferr… e Petro… compreso, convocazione alle ore 11.00;
- candidati i cui nominativi sono ricompresi tra Petru… e Zucc… compreso, convocazione alle ore 14.00.
Le prove si terranno sempre all’auditorium comunale in piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello.
Il Comune ricorda che:
- per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di documento di identità legalmente valido;
- i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel luogo, nella data e nell’ora sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura.
Questa forma di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione per la prova selettiva e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
L’amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata visione da parte dei candidati del calendario della prova.