Mercatini, fiabe e calza demografica più lunga d’Italia: in paese continuano le iniziative natalizie

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Mercatini, fiabe e sfilate di beneficenza. Le feste non finiscono a Castiglione della Pescaia dove, per recuperare le brutte giornate avute durante l’Epifania, è in arrivo un altro weekend di eventi natalizi.

Il programma

Il mercatino artigianale nelle vie del centro sarà aperto anche sabato e domenica; sabato pomeriggio, alle 15, un evento speciale per grandi e piccoli, in piazza Orto del Lilli arriva “Fuliggine”, una fiaba interattiva che racconta la storia di un folletto birichino che ha rubato il sacco delle calze della Befana, organizzata dal Centro commerciale naturale.

Domenica, alle 14.00, torna il grande corteo delle Befane di Insieme in Rosa con la calza demografica più lunga d’Italia dell’associazione La Corte dei Miracoli di Castiglione della Pescaia. Il ritrovo ufficiale delle Befane è sul lungomare in piazzale Maristella, pronte con cappelli e scope a recuperare la super-calza, esposta in centro dalla mattina, e portarla verso piazza Orsini, tra selfie, scherzi e tante risate. Ad accompagnare questo evento, che sostiene la raccolta fondi per la Radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, ci sarà la pesca di beneficienza, tanta musica e sorprese per tutti.

«Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco Elena Nappi – di come sono andate le festività natalizie e visto il successo, per venire incontro alle richieste del Centro commerciale naturale, abbiamo deciso di prorogare i mercatini e ripetere gli eventi che ci eravamo persi causa maltempo. L’entusiasmo e la partecipazione riscontrata nell’organizzare questi eventi da parte di tutte le associazioni coinvolte è stata contagiosa ed anche con tempi risicati gli uffici hanno lavorato in tempo record per predisporre tutti gli atti necessari ad autorizzare le iniziative. Un particolare ringraziamento va proprio a loro, alle maestranze del cantiere comunale, a quelle dell’Azienda Castiglione 2014 ed agli amministrativi, del Suap, della Polizia amministrativa e del turismo, che con grande senso di responsabilità e velocità ci hanno permesso che tutto si potesse realizzare. Il mio personale augurio è quello di continuare a collaborare per progetti ed attività che rendano il nostro territorio sempre più accogliente ed attrattivo».

Gli eventi del weekend non sono solo quelli legati alle festività. Nel fine settimana, a Castiglione della Pescaia, è in programma poi un nuovo appuntamento di “Esplora la Diaccia Botrona”, il progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea, promosso dalla Provincia di Grosseto, che, a partire dalle 14.30, propone una passeggiata ornitologica per osservare da vicino l’avifauna della Diaccia Botrona e conoscere i delicati equilibri di questo ecosistema unico.

Sabato mattina prende il via anche un’importante iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, dedicata alla sicurezza, alla prevenzione e al benessere dei cittadini, il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga.

Appuntamento alle 10 nella palestra delle scuole medie di viale Kennedy per la prima delle 12 lezioni riservate ai residenti del percorso pratico pensato per aumentare la consapevolezza, prevenire i rischi e acquisire strumenti concreti di autodifesa. L’amministrazione ricorda che è obbligatoria l’iscrizione ed è richiesto il certificato medico non agonistico che potrà essere effettuato con visita medico-sportiva dalla dott.ssa Patrizia Bardini nell’ambulatorio di Castiglione della Pescaia.