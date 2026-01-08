Temperature a picco, le raccomandazioni di Acquedotto del Fiora: “Proteggete i contatori”

Grosseto. Con le attuali temperature rigide, proteggete i contatori.

Acquedotto del Fiora invita i clienti a utilizzare piccoli accorgimenti per mantenere in perfetta efficienza i misuratori, evitando così eventuali problematiche causate dal freddo, sia all’apparecchio stesso che eventualmente anche all’erogazione di acqua.

Se il contatore si trova all’interno di una nicchia a parete, o di un qualsiasi tipo di manufatto in muratura, lo sportello e le pareti interne possono essere rivestite con un pannello in poliuretano o altro materiale simile, come il polistirolo, alto almeno 3 centimetri, mentre le fessure tra il telaio e la parete in muratura possono essere stuccate.

Anche se il misuratore si trova in un pozzetto, è consigliabile rivestire all’interno il coperchio con un pannello in poliuretano o simili, sempre dello spessore di 3 centimetri. Se non è possibile adottare questo tipo di misure, AdF consiglia di avvolgere il contatore con stoffa, carta o altro materiale, per garantirgli una certa protezione.

È importante non utilizzare plastica e nylon e rimuovere ciò che si è usato come protezione al termine della stagione invernale. Gli alloggiamenti dove si trovano i misuratori devono essere sempre provvisti di sportello o chiusino, per garantire una perfetta protezione del vano.

Per un pronto intervento qualora se ne manifesti la necessità, il contatore deve essere accessibile e gli sportelli devono essere dotati di chiusura con serratura universale.

Acquedotto del Fiora ricorda che il cliente è tenuto, secondo l’attuale normativa, a conservare in modo adeguato il contatore, per non vedersi addebitato l’eventuale rimborso per l’intervento e la sostituzione dell’apparecchio danneggiato.

In caso di misuratori danneggiati, si ricorda di contattare il numero verde 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.