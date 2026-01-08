“Scriabin Concert Series”: piano recital di Alessandro Capone nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Prosegue la rassegna “Scriabin Concert Series” dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, con un nuovo appuntamento in programma sabato 10 gennaio alle 17.30 nella chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Protagonista del concerto il pianista Alessandro Capone.

Il concerto

Il concerto offrirà al pubblico un intenso percorso nel grande repertorio pianistico, con l’esecuzione della Ballata n. 2 op. 38 e della Ballata n. 3 op. 47 di Fryderyk Chopin, seguite dagli Études-Tableaux op. 39 nn. 2, 5, 6 e 9 di Sergej Rachmaninov, per concludersi con la Sonata n. 7 op. 83 di Sergej Prokofiev, una delle pagine più potenti e drammatiche del Novecento pianistico.

L’ingresso al concerto è di 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto, e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333.5372994.

Il pianista

Alessandro Capone è un giovane pianista di grande sensibilità musicale e solida formazione, Nato in Brasile, l’artista ha mostrato fin dalla giovane età spiccate qualità strumentali. Avviato allo studio del pianoforte da Marisa Carretta, ha proseguito la propria formazione al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, dove ha conseguito il diploma accademico di II livello con 110 e lode e menzione d’onore sotto la guida di Lino Costagliola.

Ha successivamente studiato con Mario Coppola e frequentato masterclass e seminari di perfezionamento con maestri di chiara fama, tra cui Enrico Pace, Giuseppe Andaloro, Giuseppe Gullotta, Gianluca Luisi, Marco Ciampi e Giuseppe Devastato. In ambito concorsuale ha ottenuto numerosi riconoscimenti di rilievo: nel 2024 ha conseguito il secondo premio assoluto al Dinu Lipatti Piano Competition e il primo premio assoluto al Sollima International Competition di Enna, oltre a primi e secondi premi in importanti concorsi nazionali e internazionali.

Grazie ai consensi ottenuti, Alessandro Capone si è esibito in prestigiosi contesti e festival in Italia e all’estero, tra cui Napoli, Roma, Taormina, Ravello, Milano, Procida, Trento, Barcellona, Madrid, León e Dubrovnik, tenendo anche masterclass internazionali e collaborando con istituzioni musicali di primo piano.