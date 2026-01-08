Home CinemaNuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend
CinemaCinema GrossetoCosta d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Dal 9 all'11 gennaio saranno in sala "Buen camino", "Primavera" di Michieletto e "Father mother sister brother" di Jarmusch

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, questo weekend, saranno proiettati “Primavera” di Damiano Michieletto, “Buen camino” di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, e “Father mother sister brother” di Jim Jarmusch.

Si comincia venerdì 9 gennaio con “Primavera” alle 16.30, “Buen camino” alle 18.30 e “Father mother sister brother” alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano).

Sabato 10 gennaio, invece, sarà la volta di “Buen camino” alle 16.30, “Father mother sister brother” alle 18.30 e “Primavera” alle 21.

Domenica 11 gennaio, infine, saranno proiettati “Buen Camino” alle 16.30, “Primavera” alle 18.30 e “Father mother sister brother” alle 21.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Attraversare Auschwitz. Percorsi di memoria attiva”: l’Isgrec organizza...

“Angeli – Espressioni d’arte in mostra”: alle Clarisse...

“Scriabin Concert Series”: piano recital di Alessandro Capone...

Alluvioni febbraio-marzo 2025: definiti iter e tempi per...

Successo per la Pro Loco: secondo posto al...

“Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”: lo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: