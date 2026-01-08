Home Cultura & Spettacoli“Angeli – Espressioni d’arte in mostra”: alle Clarisse un percorso tra simboli, iconografia e tradizioni spirituali
“Angeli – Espressioni d’arte in mostra”: alle Clarisse un percorso tra simboli, iconografia e tradizioni spirituali

L'inaugurazione è in programma sabato 10 gennaio

Grosseto. Sabato 10 gennaio, alle ore 17.00, al Polo culturale Le Clarisse (via Vinzaglio 27) inaugura la mostra “Angeli – Espressioni d’arte in mostra”, a cura dell’associazione Archeosofica di Grosseto, con una presentazione del percorso espositivo.

L’esposizione resterà nelle sale del museo fino al 31 gennaio: l’ingresso è gratuito.

La mostra

Promossa da Fondazione Grosseto Cultura e ideata dagli artisti del gruppo “Icona in arte”, l’esposizione propone un itinerario affascinante tra riproduzioni di opere e creazioni originali dedicate alla figura dell’angelo, interpretata secondo le diverse tradizioni religiose sviluppatesi nel corso dei secoli.

La mostra invita il pubblico a un viaggio simbolico tra Oriente e Occidente, alla scoperta di un linguaggio universale che attraversa culture e spiritualità. L’iconografia dei Messaggeri diventa così il filo conduttore di un percorso che intreccia tradizione e sperimentazione, offrendo nuove chiavi di lettura e suggestioni visive capaci di parlare a sensibilità diverse.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una presentazione che guiderà i visitatori alla comprensione del progetto artistico e del significato delle opere esposte, valorizzando il dialogo tra storia dell’arte, simbolismo e ricerca contemporanea.

