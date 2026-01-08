Riforma della giustizia: il Pd organizza una raccolta firme per il referendum

Castel del Piano (Grosseto). Domenica 11 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, il circolo del Partito Democratico di Castel del Piano aprirà la propria sede in piazza Garibaldi per la raccolta delle firme a sostegno del referendum sulla riforma della giustizia varata dal Governo di Giorgia Meloni.

“La riforma della giustizia è uno dei temi centrali del dibattito politico nazionale – si legge in una nota del Pd amiatino -. Secondo il Partito Democratico, si tratta di un intervento che incide sugli equilibri costituzionali senza affrontare i problemi reali del sistema giudiziario, a partire dai tempi lunghi dei processi, dalla carenza di personale e dalle difficoltà organizzative degli uffici. In particolare, la separazione delle carriere tra giudici e Pubblici Ministeri rompe l’unità della Magistratura e apre il rischio di un pubblico ministero più esposto a condizionamenti esterni, anche di natura politica. Come affermato dallo stesso Ministro della Giustizia Nordio, la riforma non interviene sulle principali criticità che incidono ogni giorno sulla vita di cittadini e imprese come la lunghezza dei processi”.

Per queste ragioni, il Partito Democratico sostiene la raccolta delle firme per il referendum, ritenendo che “una modifica così rilevante dell’assetto costituzionale dello Stato non possa essere decisa solo dalla maggioranza di Governo, ma debba essere sottoposta al giudizio dei cittadini”.

Durante l’iniziativa sarà garantito supporto anche a chi ha difficoltà con gli strumenti digitali. Per firmare è necessario essere muniti di Spid, carta d’identità elettronica o Cns.