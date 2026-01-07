Home AmbientePasseggiata ornitologica nella Diaccia Botrona: ecco come partecipare
AmbienteAmbiente GrossetoCastiglione della Pescaia

Passeggiata ornitologica nella Diaccia Botrona: ecco come partecipare

L'iniziativa è gratuita

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 7 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 10 gennaio è in programma una passeggiata ornitologica nella Diaccia Botrona.

Un’esperienza immersiva nella più importante area umida della Maremma per osservare da vicino l’avifauna della riserva naturale e conoscere i delicati equilibri di questo ecosistema unico.

La passeggiata inizierà alle 14.30 e avrà una durata di 2/2 ore e mezza.

Il luogo di appuntamento sarà alla Casa Rossa, a Castiglione della Pescaia I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564..416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino), o al numero di cellulare 346.6524411.

Le rscursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona sono programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea.

Foto di Francesco Tammaro

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

L’interazione tra materia e radiazione: se ne parla...

Epifania: nelle parrocchie iniziative e segni legati all’arrivo...

Alla scoperta dell’Isola Clodia: mini trekking gratuito

Abbattimento di 215 alberi: Grosseto al centro invia...

“Le Strade dell’Archeologia”: i parchi archeologici della Maremma...

Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: