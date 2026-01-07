Ingresso del nuovo parroco in paese: ecco chi è

Grosseto. Nel pomeriggio del 6 gennaio, festa dell’Epifania, il vescovo Bernardino ha celebrato la Messa nella parrocchia di Campagnatico, dando avvio ufficiale al ministero pastorale del nuovo parroco, don Alessandro Ortalli, che guiderà anche la comunità di Montorsaio.

La pieve di San Giovanni Battista ha accolto fedeli di tutte le età, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari e alle contrade del paese, presenti in costume storico: un segno concreto del forte legame tra la comunità ecclesiale e quella civile. Hanno concelebrato il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni e un numero significativo di sacerdoti della diocesi.

Nell’omelia, il Vescovo ha richiamato il Vangelo dell’Epifania e la figura dei Magi, uomini capaci di seguire una stella e di mettersi in cammino verso Gesù. Un’immagine proposta come chiave di lettura anche per questo nuovo inizio: avere un nuovo pastore è un dono per camminare insieme verso Cristo, con fiducia e corresponsabilità.

Visibilmente emozionato, don Alessandro ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, affidando il suo ministero alla preghiera della comunità e ricordando con gratitudine don Ivano Rossi, guida amata delle due comunità per molti anni, prematuramente deceduto ad ottobre.

A conclusione della celebrazione, l’augurio del vescovo Bernardino, semplice e profondo, è diventato l’impegno di tutti: “Buon cammino”.