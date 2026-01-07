Home AgricolturaAgricoltura: nel 2025 oltre mezzo miliardo di euro al sistema toscano
Agricoltura: nel 2025 oltre mezzo miliardo di euro al sistema toscano

di Redazione
È la somma più alta erogata dalla Regione attraverso Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, al sistema agricolo toscano dal 2016, più di 535 milioni di euro.

Si sono chiuse le erogazioni 2025 agli agricoltori da parte dell’Agenzia, a conclusione della Programmazione 2014-2022.

“Un dato che va sottolineato perché è il più alto dal 2016 – ha commentato l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras –. In tal modo la Regione è stata capace di garantire il pieno utilizzo delle risorse Feasr, il raggiungimento di tutti i target di spesa ed il completamento di tutti gli impegni finanziari a favore del sistema agricolo toscano. Un risultato che dimostra la solidità in questi anni della gestione delle politiche agricole e la reattività di un settore che, seppure tra mille difficoltà, ha saputo cogliere le opportunità che sono state offerte”.
 

