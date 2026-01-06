“Totalmente incompatibili”: al Teatro Fonderia Leopolda l’anteprima nazionale dello spettacolo

Follonica (Grosseto). Un doppio appuntamento da non perdere, quello di sabato 10 e domenica 11 gennaio alle 21.15, con la simpatia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che hanno scelto proprio il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per le prove e l’anteprima nazionale del loro spettacolo “Totalmente incompatibili”, che li vedrà poi protagonisti in tutta Italia.

Uno spettacolo scritto e interpretato da Nuzzo e Di Biase, con la coproduzione di Agidi e Nido di ragno e organizzato da Ad Arte Spettacoli, come fuori programma della stagione teatrale, che i due attori hanno scelto di provare e di far debuttare proprio nella città del golfo.

Lo spettacolo

Dopo “Delirio a due” di Eugène Ionesco per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée ha collezionato innumerevoli sold out in tutta Italia, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano al teatro in cui sono essi stessi autori, con uno spettacolo fortemente voluto che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri. In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili. Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto “chi si somiglia si piglia” e neppure “gli opposti si attraggono”, perché nulla li accomuna e tutto li allontana. Eppure, nonostante questo, da svariati anni continuano a stare insieme nella vita e in scena: perché? Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d’acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano.

Con un metodo empirico consolidato questi due fini studiosi dell’animo umano cercheranno insieme al pubblico di codificare il presente, riducendo al minimo il confronto con il passato e la paura per il futuro. Vittime come tutti dell’inciviltà digitale che semplifica il contenuto, asseconda la pigrizia, indebolisce la memoria, cercheranno nonostante tutto di privilegiare l’analisi rispetto al giudizio concedendosi il lusso di fermarsi un attimo e raccontare i disastri che vedono intorno a loro. Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, rimangono comunque convinti a provarci fino in fondo. In questo spettacolo troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Lo scoprirete solo a teatro.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

Da più di 20 anni lavorano in coppia: insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto personale ed originale che mette d’accordo un largo successo di pubblico con un’ottima critica, distinguendosi per l’uso di un linguaggio surreale che è diventato ormai il loro marchio di fabbrica. Come autori e interpreti spaziano dal teatro comico a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva e cinematografica.

Prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda riprenderanno domenica 18 gennaio con “Sandokan o la fine dell’avventura”, de I sacchi di sabbia, tratto dal romanzo “Le tigri di Mompracem” di Emilio Salgari, per la rassegna “Famiglie a teatro”.

Il 3 febbraio, invece, per la stagione teatrale “La ricerca degli opposti” saranno Tindaro Granata e Lucia Lavia ad esibirsi ne “Il malato immaginario”, mentre il 21 febbraio, per la rassegna “Altri percorsi”, ci sarà lo spettacolo “Cantami d’amore” di e con Edoardo Prati.

Biglietti e informazioni

I biglietti per “Totalmente incompatibili” sono in vendita al prezzo di 25 euro (posto unico numerato) alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, nella sede di via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/

Nella foto di Riccardo Ghilardi: Maria Di Biase e Corrado Nuzzo