“La narrazione emozionale immersiva”: conferenza di Giacomo Moscato

Grosseto. Giovedì 8 gennaio, alle 17, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia, il professor Giacomo Moscato terrà una conferenza dal titolo “La narrazione emozionale immersiva, per una didattica efficace e coinvolgente”.

L’incontro

Nell’incontro verrà esplorato il potere della narrazione emozionale immersiva come strumento didattico innovativo, capace di catturare l’attenzione, stimolare l’apprendimento e trasformare il momento educativo in un’esperienza motivazionale, dinamica, autentica.

Individuare e mettere in pratica tecniche di insegnamento che rendano la didattica più coinvolgente, umana, adeguata al contesto formativo in cui si opera è indispensabile per avvicinare i giovani a una cultura che spesso percepiscono distante dal proprio mondo e proposta in forma accademica.

La narrazione emozionale immersiva significa trasmettere elementi di conoscenza, creando un’atmosfera in cui chi ascolta partecipa, si identifica, reagisce ed accoglie i contenuti più profondamente, in modo più duraturo.

In un mondo sovraccarico di informazioni e dominato da nuovi sistemi di comunicazione, i giovani non hanno soltanto bisogno di sapere cosa imparare, ma come sentirlo; la scuola deve rappresentare uno spazio nel quale la conoscenza viene memorizzata, ma soprattutto vissuta e dove può quindi svilupparsi una vera attitudine critica.

L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri