Tante calze e doni per i piccoli pazienti della Pediatria: le associazioni in visita negli ospedali maremmani

Grosseto. Tanti attestati di vicinanza da parte del tessuto associativo maremmano. Anche in occasione dell’Epifania sono state numerose le visite speciali e le donazioni organizzate a beneficio delle strutture ospedaliere, in particolare della Pediatria di Grosseto.

Lunedì 5 gennaio è stato il turno dei Carabinieri forestali di Follonica, che hanno organizzato la «Befana della biodiversità» con la partecipazione della cagnolina Mora. Nel pomeriggio è toccato alla Misericordia di Grosseto e a seguire al Comitato per la Vita, mentre nel giorno dell’Epifania è arrivata la Befana della Croce Rossa di Capalbio.

Lunedì 5 gennaio gli ospedali di Massa Marittima, Castel del Piano, Orbetello e Pitigliano sono stati raggiunti dalla carovana della Befana dell’associazione Insieme in Rosa. Le volontarie dell’associazione hanno macinato circa 400 chilometri per concludere il tour al Misericordia di Grosseto dove hanno visitato vari reparti e anche la base elicotteristica di Pegaso 2.

In tutte le occasioni, le associazioni e le realtà coinvolte hanno portato doni, calze e dolciumi alle bambine e ai bambini della Pediatria, oltre che del Pronto soccorso pediatrico.

A tutti loro è andato il ringraziamento da parte del personale medico e infermieristico dei reparti e della direzione di presidio, rappresentati dalla dottoressa Susanna Falorni, direttrice dell’Uoc Pediatria; Mauro Breggia, direttore dell’Emergenza Urgenza, da Michele Dentamaro, direttore medico dell’ospedale Misericordia, e da Massimo Forti, direttore del presidio ospedaliero delle Colline dell’Albegna.