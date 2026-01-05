Una nuova casina dell’acqua nella frazione: è stata inaugurata da Comune, AdF e Proloco

Gavorrano (Grosseto). Nuova casina dell’acqua in località Grilli, nel comune di Gavorrano.

Inaugurata oggi, lunedì 5 gennaio, dal sindaco Stefania Ulivieri con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai e la presidente della Proloco Grilli Silvia Sarcoli, la nuova casina dell’acqua in via Marco Polo rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno da AdF e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio.

Presenti tanti cittadini all’inaugurazione, organizzata insieme alla associazione Proloco del Grilli che ha contribuito tramite il Comune e insieme all’Acquedotto del Fiora a sostenere i costi dell’acquisto della nuova casina, grazie alla sinergia portata avanti dall’amministrazione comunale con l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato.

“La nuova casina dell’acqua di Grilli – dice il sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri – rappresenta un servizio concreto e utile per la nostra comunità e un ulteriore passo avanti nel percorso di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità che, come amministrazione, portiamo avanti con convinzione. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione e al contributo della Pro Loco del Grilli, che ringrazio sinceramente per aver scelto di sostenere questo progetto nell’interesse collettivo. La sinergia tra istituzioni, associazioni del territorio e Acquedotto del Fiora dimostra come il lavoro condiviso possa tradursi in benefici reali per i cittadini, promuovendo buone pratiche quotidiane e una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile delle risorse”.

“Ringrazio il sindaco Stefania Ulivieri e l’amministrazione comunale, la presidente Silvia Sarcoli e la Proloco del Grilli per la preziosa collaborazione e l’impegno comune portato avanti a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di AdF Roberto Renai –. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

“Da inizio progetto è stata superata la soglia di 11 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate da AdF – prosegue Renai -, con 7,5 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 211 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 485 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 485 milioni di chilometri in meno percorsi in auto con una citycar a benzina. Risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio”.

“Abbiamo deciso di sostenere l’istallazione della casina nella nostra frazione – sottolinea la presidente della Proloco Grilli Silvia Sarcoli – perché crediamo che possa contribuire a renderla sostenibile. Già da tempo abbiamo deciso di utilizzare solo materiali biodegradabili ed abbiamo abbandonato l’uso delle bottiglie in plastica anche durante la sagra. Crediamo che il nostro contributo sia un piccolo passo verso un atteggiamento di tutela ambientale e che abbia cura della nostra bellissima terra”.

Le casine dell’acqua

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 cent/litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti da AdF si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.