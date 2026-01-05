“Il bar sotto il mare”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 11 gennaio, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo andrà in scena “Il bar sotto il mare”, primo spettacolo della stagione teatrale.

Lo spettacolo

Ogni cosa può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare una notte per ascoltare i racconti capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile negli spettacoli di ogni età. Uno spettacolo che mescola parole e musica per provare a restituire sul palcoscenico la follia ragionata di personaggi incredibili proprio perché maledettamente somiglianti a quelli veri che incontriamo tutti i giorni.

Durata: un’ora e 40 minuti

Informazioni

Abbonamento a 5 spettacoli: intero 40 euro, ridotto 32 euro.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 334.2698007 (Museo Mubia) o 335.1017368.

Pagine Facebook e Instagram Mubia GeoMuseo delle Biancane.

Sito: www.mubia.it