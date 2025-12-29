Prende vita il progetto «La prima foto», lo scatto dalla sala parto

Grosseto – La nascita rappresenta uno dei momenti più intensi ed importanti nella vita di una famiglia. Da questa consapevolezza, nasce il progetto «La prima foto» promosso dalla Sala parto dell’ospedale di Grosseto, con l’obiettivo di rendere il percorso nascita sempre più umano, accogliente e vicino alle persone.

Grazie alla donazione dell’associazione Nasdaq, la Sala parto ha potuto dotarsi di una stampante fotografica che permetterà di regalare ai neo genitori la prima foto della loro nuova famiglia. L’immagine sarà scattata subito dopo il parto e consegnata come ricordo della nascita.

«La cura non è fatta solo di competenze cliniche, ma soprattutto di gesti, attenzione e memoria – spiega la coordinatrice del Blocco parto, Ida Tuccillo -. Con questo progetto vogliamo lasciare alle famiglie un segno tangibile dell’accoglienza ricevuta».

La fotografia viene stampata in stile polaroid e applicata su un cartoncino personalizzato, diventando un dono semplice ma profondamente significativo.

«Abbiamo deciso di accogliere la richiesta della sala parto di Grosseto – dichiara Guglielmo Maggi, dell’associazione Nasdaq – donando questo dispositivo che permette di arricchire l’esperienza di tutte e di tutti. Si tratta di un piccolo gesto con cui riaffermiamo la nostra vicinanza al nostro punto nascita».

«Abbiamo voluto e sostenuto con convinzione questo progetto – dichiara Rita Puzzuoli, direttrice Ginecologia e ostetricia di Grosseto – ne riconosciamo il valore all’interno di un percorso assistenziale, moderno e centrato sulla persona e orientato verso prese in carico sempre più umanizzate».

«Ringraziamo l’associazione Nasdaq per il gesto che va nella direzione di rendere sempre più attrattivo il punto nascita di Grosseto e colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale ostetrico, infermieristico e medico del reparto», conclude il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro.