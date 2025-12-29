Festa di Capodanno: divieto di utilizzare vetro e lattine nelle piazze del centro

Grosseto. In occasione dell’evento di Capodanno del 31 dicembre, il Comune di Grosseto ha adottato un’ordinanza per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle iniziative previste.

Dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 4.00 del 1° gennaio 2026 sono vietati la vendita e l’utilizzo di bevande in contenitori di vetro o lattina in piazza Dante e in piazza Duomo, comprese le relative pertinenze.

Il divieto è esteso anche alla vendita e alla somministrazione di bevande in vetro o lattina in tutta l’area del centro storico, come definita dal Regolamento per la tutela e il decoro del centro storico.

Resta consentita la somministrazione in contenitori di vetro esclusivamente all’interno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati, sotto la diretta supervisione del personale addetto.

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. I soggetti incaricati dei controlli potranno inoltre procedere al sequestro dei contenitori utilizzati in modo illegittimo.

Il provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, come previsto dalla normativa vigente.

L’amministrazione comunale invita cittadini, operatori e visitatori alla massima collaborazione affinché le celebrazioni di fine anno possano svolgersi in un clima di festa, sicurezza e rispetto degli spazi pubblici.