Rotatoria all’ingresso del quartiere: il Comune investe 125mila euro per riqualificazione e decorazione

Ad oggi, in tale area è presente una rotatoria a verde pubblico e uno spazio verde non utilizzato nel quale è prevista l'installazione della scritta “Benvenuti a Orbetello”

Orbetello (Grosseto). 125mila euro è l’investimento previsto per l’intervento di riqualificazione e decorazione della rotatoria e la contigua area verde che si trovano all’ingresso di Neghelli, lungo via Donatori del sangue, con intersezione con via Pietro Nenni e via Giuseppe Di Vittorio, ad Orbetello.

Ad oggi, in tale area è presente una rotatoria a verde pubblico e uno spazio verde non utilizzato nel quale è prevista l’installazione della scritta “Benvenuti a Orbetello”, una struttura riempita con ciottoli di varie dimensioni e colori «scelti, secondo il progetto, in modo da creare un effetto visivo gradevole e duraturo – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi –; con questo intervento vogliamo creare un’atmosfera di accoglienza esteticamente piacevole che, nel contempo, promuova il rispetto degli spazi pubblici». 

«Le attività di decorazione e riqualificazione di tale area – si legge, infatti, nel dettaglio del progetto sono finalizzate a migliorare l’estetica e la fruibilità dello spazio pubblico, creando un’area piacevole e accogliente per i cittadini, promuovendo la cura e il rispetto del patrimonio pubblico. L’obiettivo è creare un elemento decorativo e accogliente che valorizzi l’ingresso dell’area pubblica, rendendo anche un’immagine positiva del luogo».

«L’intervento – dichiara ancora Berardi prevede un investimento di 125mila euro che, oltre alla scritta di benvenuto, comprende la piantumazione di 50 aceri, 30 arbusti di pepe rosa, 50 lecci e 20 olivi. Si prevede, inoltre, un piano di manutenzione periodica che comprende irrigazione, potatura, rimozione di erbacce e sostituzione delle piante eventualmente morte, al fine di mantenere l’aiuola in condizioni ottimali».

«Era da tempo – sottolinea in conclusione il consigliereche avevamo in programma un lavoro che valorizzasse l’estetica dell’ingresso di Orbetello. La scritta, che sarà posizionata sul terrapieno lungo via Donatori del sangue, dove corre anche la pista ciclabile, è un intervento semplice, ma crediamo di grande impatto rispetto a com’è stata progettata. La varietà degli alberi che saranno messi a dimora, inoltre, garantirà un nuovo piccolo polmone verde che andrà a rendere più piacevole il passaggio in un’area ad alta densità di traffico che oggi invece risulta brulla». 

