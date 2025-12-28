L’opposizione: “Grande perdita d’acqua nella frazione, il Comune intervenga”

Gavorrano (Grosseto). Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha inviato una lettera aperta al sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, e per conoscenza ad Acquedotto del Fiora S.p.A., per segnalare una grave criticità nella frazione di Bagno di Gavorrano.

“Da mesi è infatti presente una consistente perdita d’acqua, più volte segnalata al gestore del servizio idrico, che ad oggi non ha trovato una soluzione definitiva – si legge in una nota di ‘Noi, per Gavorrano!’ -. L’unico intervento effettuato è stato il posizionamento di transenne e nastro segnaletico, misura ritenuta dal gruppo consiliare del tutto insufficiente rispetto alla gravità della situazione. Negli ultimi giorni sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati e indignati. La perdita, tuttora attiva, sta causando un ingente spreco di acqua potabile e un progressivo deterioramento del fondo e delle aree circostanti, con conseguenti danni e disagi a un privato cittadino, direttamente coinvolto senza alcuna responsabilità”.

“Si tratta di una situazione che non può più essere tollerata, né rinviata – afferma il gruppo ‘Noi, per Gavorrano!’ –. È necessario un intervento tecnico definitivo, capace di eliminare la perdita, fermare lo spreco di risorsa idrica e sanare i danni subiti, restituendo sicurezza e normalità all’area”.

Con la lettera inviata al sindaco, il gruppo consiliare chiede che venga attivato “con la massima tempestività un intervento risolutivo, accompagnato da un riscontro scritto sui tempi e sulle modalità dell’azione prevista, a tutela dei cittadini e per una corretta gestione delle infrastrutture pubbliche”.

Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” continuerà “a seguire la vicenda e a sollecitare risposte concrete”.