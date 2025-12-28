Auto sbanda e urta un lampione: i Vigili del Fuoco rimuovono il palo della luce

Grosseto. Oggi pomeriggio, intorno alle 18, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in via Giusti, a Grosseto, per la messa in sicurezza di un palo dell’illuminazione pubblica.
Il palo risultava pericolante a seguito di un incidente stradale: un’auto, con a bordo il solo conducente, lo ha urtato. Il conducente è rimasto illeso.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per la regolazione del traffico e per gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell’incidente.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nell’abbattimento controllato del palo e nel successivo posizionamento dello stesso in un’area sicura, al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità.