Presepe Vivente a Castel del Piano

Castel del Piano (Gr) – Il Presepe Vivente di Castel del Piano torna domenica 28 dicembre 2025, a partire dalle 21.00, lungo le vie del centro storico, come un momento collettivo di riflessione, partecipazione e speranza.

Per un mondo di pace è il messaggio che accompagna questa edizione: un tema semplice e potente, che attraversa l’intera rievocazione e che trova nella Natività il suo significato più profondo. In un tempo segnato da conflitti e divisioni, il Presepe Vivente diventa un gesto condiviso, una rappresentazione che invita a fermarsi, guardare e ritrovare il valore dell’incontro.

A partire dall’ingresso di piazza Madonna, il pubblico potrà immergersi in un centro storico trasformato in un villaggio della Palestina di duemila anni fa. La Madonna percorrerà le vie del paese alla ricerca di un luogo dove poter dare alla luce il Bambino, accompagnata da un racconto che guida il cammino verso la Natività, cuore simbolico dell’intera rappresentazione.

Lungo i vicoli della parte più antica di Castel del Piano prenderanno vita scene di quotidianità, mestieri, botteghe e gesti antichi: una ricostruzione storica resa possibile grazie all’impegno di tantissimi figuranti in costume, volontari e associazioni del territorio. Famiglie, uomini e donne di età ed esperienze diverse daranno corpo a una rappresentazione corale, capace di unire spiritualità, storia e senso di comunità.

Il Presepe Vivente di Castel del Piano è da sempre un momento di forte partecipazione collettiva, un rito laico e spirituale insieme, che rinnova il legame tra la comunità e il suo centro storico e che trasmette, attraverso la semplicità dei gesti, un messaggio universale di pace e convivenza.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni e i volontari che collaborano alla realizzazione della manifestazione, rendendo possibile anche quest’anno un evento che rappresenta uno dei momenti più identitari e sentiti del periodo natalizio.

Il percorso sarà visitabile dalle 21.00 fino alle 24.00.