“Priama Agus: una donna di miniera”, domenica la presentazione del libro di Francesca Falciani

Manciano (Gr) – Domenica 28 dicembre alle ore 16, a Le Stanze, in via Cavour 6 a Manciano la presentazione del libro “Priama Agus: una donna di miniera” di Francesca Falciani.

Il volume racconta una storia intensa e profonda, ambientata nel mondo delle miniere, dando voce a una protagonista femminile forte e simbolica, capace di attraversare con coraggio e dignità un contesto duro e complesso. Un romanzo che intreccia memoria, identità e radici, restituendo uno spaccato umano e sociale di grande valore.

All’incontro sarà presente l’autrice Francesca Falciani, che dialogherà con il pubblico approfondendo i temi del libro e il percorso che ha portato alla sua realizzazione. Al termine della presentazione, il pomeriggio proseguirà con un intrattenimento musicale a cura di Mauro Chechi, per un momento di condivisione culturale e artistica.

L’ingresso è libero.