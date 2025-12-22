Famiglie e nuove attività commerciali: il Consiglio comunale approva le agevolazioni sulla Tari

Follonica (Grosseto). Il Consiglio comunale approva le nuove agevolazioni Tari per le famiglie e per le nuove attività commerciali: dal sostegno ai nuclei familiari con studenti universitari fuori sede, a quelli per le nuove attività fino alle agevolazioni per le imprese.

“Sono in arrivo importanti novità sul fronte della fiscalità locale – dichiarano il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e il vicesindaco e assessore ai tributi Danilo Baietti -. Il Consiglio comunale ha approvato infatti una serie di delibere strategiche riguardanti la Tassa sui rifiuti (Tari), con l’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale su categorie specifiche e incentivare il tessuto economico cittadino Una delle novità più significative riguarda il sostegno alle famiglie con figli iscritti all’università”.

È stata infatti introdotta una riduzione sulla quota fissa e variabile della Tari per i nuclei residenti:

riduzione del 10% in presenza di uno studente universitario fuori sede;

riduzione del 20% per i nuclei con due o più studenti fuori sede.

Nel dettaglio, ecco i requisiti: lo studente deve essere iscritto da almeno un anno a un corso fuori dalla provincia di Grosseto (escluso il Polo grossetano) e deve documentare il pagamento di un affitto annuale o l’alloggio presso strutture Dsu, residenze per gli studenti. La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

“Sono inoltre previste azioni di sostegno al commercio e alle nuove imprese -prosegue Baietti -. Con l’approvazione della proposta n. 81 in Consiglio comunale, l’amministrazione lancia un segnale forte per la rigenerazione urbana. Il nuovo regolamento prevede agevolazioni specifiche per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e attività di servizi, con l’intento di favorire l’occupazione e contrastare la chiusura dei negozi di vicinato”.

“Il provvedimento si aggiunge a quanto già approvato con la variazione al Regolamento edilizio per evitare il cambio indiscriminato di destinazioni d’uso da commerciale a residenziale, anch’essa fatta a tutela del commercio e della qualità dell’abitare”, spiega ancora il sindaco.

Nello specifico, le agevolazioni per le nuove attività economiche (non domestiche) aperte tra il 2026 e il 2029 prevedono:

sconto Tari per 3 anni, una riduzione sia sulla parte fissa che variabile della tariffa per chi si insedia nelle vie del centro e delle zone limitrofe (tra cui via Roma, via Italia, viale Carducci, via Litoranea e molte altre indicate nel regolamento). Lo sconto è così modulato: 75% il primo anno, 50% il secondo e 25% il terzo;

una riduzione sia sulla parte fissa che variabile della tariffa per chi si insedia nelle vie del centro e delle zone limitrofe (tra cui via Roma, via Italia, viale Carducci, via Litoranea e molte altre indicate nel regolamento). Lo sconto è così modulato: 75% il primo anno, 50% il secondo e 25% il terzo; premialità per le aree critiche. Per le nuove aperture nel complesso ex Cartiera e nel centro Ccmmerciale 167 Ovest, il sostegno è ancora più forte: 100% di esenzione il primo anno, 75% il secondo e 50% il terzo;

Per le nuove aperture nel complesso ex Cartiera e nel centro Ccmmerciale 167 Ovest, il sostegno è ancora più forte: 100% di esenzione il primo anno, 75% il secondo e 50% il terzo; ecco i settori ammessi. Possono accedere al beneficio il commercio al dettaglio di vicinato (escluso l’online), i servizi privati, le agenzie, le attività professionali, l’artigianato artistico/botteghe e i pubblici esercizi;

Possono accedere al beneficio il commercio al dettaglio di vicinato (escluso l’online), i servizi privati, le agenzie, le attività professionali, l’artigianato artistico/botteghe e i pubblici esercizi; esclusioni. Sono esclusi i subentri in attività già esistenti, i “compro oro”, le sale slot/scommesse, i distributori automatici e i punti vendita di grandi catene di distribuzione.

Infine l’amministrazione comunale introduce “sconti” Tari anche per le attività già esistenti che operano in questi settori: laboratori di analisi mediche, studi medici specialistici, dentisti, laboratori odontotecnici 20%, riparazione di cicli 20%, idraulici, elettricisti, imprese edili, imbianchini 20%, falegnamerie, tappezzerie, rivendite di vernici 30%, parrucchieri, centri estetici, tatuatori 20%, veterinari 20% e laboratori artigiani 30%.

“Con queste misure – conclude il vicesindaco Baietti – vogliamo dare una risposta concreta alle sfide economiche attuali. Sosteniamo i giovani nel loro percorso di studi e offriamo un incentivo reale a chi decide di investire nel nostro territorio aprendo una nuova attività”.

Per maggiori informazioni su moduli e scadenze, i cittadini possono consultare il sito web del Comune o rivolgersi agli uffici tributi competenti. Si ricorda che per le nuove attività la dichiarazione Tari per l’accesso al beneficio deve essere presentata entro 90 giorni dall’apertura.