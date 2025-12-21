Rimozione di un mezzo pesante: strada del Priorato chiusa al traffico, ecco quando

Home Costa d'argentoRimozione di un mezzo pesante: strada del Priorato chiusa al traffico, ecco quando
Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale rende noto che domani, lunedì 22 dicembre, a partire dalle 8.30 e fino al termine delle operazioni, la strada del Priorato rimarrà chiusa al traffico veicolare per la rimozione di un mezzo pesante. 

Ad Albinia, lunedì 22 dicembre, dalle 8.30 fino al termine delle operazioni, sono istituiti:

  • divieto di transito veicolare nel tratto di strada del Priorato compreso tra la strada della Radicata e la strada “denominata” Torrettina. Rimangono in vigore su tutta la strada i divieti di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate, compresi quelli normalmente autorizzati in deroga per raggiungere l’esistente cava;
  • obbligo di svolta a destra, in direzione della strada provinciale della Parrina, per i veicoli che percorrono la strada della Radicata in direzione della strada del Priorato (giunti all’intersezione tra le due vie);
  • obbligo di svolta a sinistra, in direzione della strada della Radicata, per i veicoli provenienti dalla strada provinciale della Parrina (giunti all’intersezione tra la strada della Radicata e quella del Priorato);
  • obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la strada del Priorato in direzione della strada provinciale della Parrina giunti all’intersezione della strada denominata della Torrettina.
