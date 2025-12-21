Cultura, sport, giochi e tradizioni: una settimana di Natale ricca di eventi per grandi e bambini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La settimana di Natale regala tanti eventi a chi vorrà visitare Castiglione della Pescaia. Cultura, sport, giochi e tradizioni, per grandi e piccini.

Il programma

In occasione delle festività natalizie torna la rassegna “Favole e Sogni” in biblioteca. Saranno due pomeriggi dedicati ai bambini e alle famiglie, con spettacoli teatrali e fiabe capaci di unire fantasia, tradizione e importanti messaggi culturali ed educativi. Un’occasione per vivere insieme la magia del Natale attraverso il potere delle storie.

Il primo appuntamento è martedì 23 dicembre, alle 17, alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, con “C’era una volta Buon Natale…”. La fiaba racconta di Buon Natale, creatura magica dei boschi, amico di elfi e folletti, custode di un mondo in cui gli alberi parlavano agli uomini e i doni erano frutti della natura, semplice e generosa. La storia ripercorre la simbologia di una festa antica e bellissima, oggi spesso segnata dal consumismo, invitando a riscoprirne il vero valore. Lo spettacolo, con scenografie suggestive, accompagna i bambini in un viaggio coinvolgente fatto di emozioni, colpi di scena e situazioni comiche che conducono verso un lieto fine ricco di significato.

La sera di martedì appuntamento al circolino di Buriano, alle 20.30, per la tombola. Il borgo si prepara a vivere la magia del periodo natalizio con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, grandi, bambini e famiglie, in tanti momenti di socialità e giochi che richiamano la memoria delle feste di una volta.

Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, Babbo Natale arriva a Castiglione della Pescaia per accendere il cuore del paese. A partire dalle 15, grandi e piccoli potranno incontrarlo, lungo ilcCorso della Libertà, salutarlo e vivere un momento speciale immersi nello spirito più autentico delle feste. Un appuntamento imperdibile per attendere insieme la notte più magica dell’anno.

La mattina del 24 un nuovo laboratorio creativo attende i bambini al Museo archeologico di Vetulonia per realizzare alberelli di Natale, palline colorate e omini di pan di zenzero. Le archeologhe dello staff saranno pronte ad accogliere, alle 11, tutti coloro che vorranno trascorrere una vigilia di Natale tra cultura, storia e creatività.

Per venerdì 26 dicembre l’appuntamento è alle 19 all’Orto del Lilli con la tombola. Dopo le grandi tavolate delle feste, non c’è modo migliore per continuare a celebrare tutti insieme con una serata all’insegna del divertimento e della tradizione, coinvolgente e ricca di allegria, tipica della calda atmosfera natalizia. Risate e numeri fortunati renderanno questo momento irrinunciabile.

Sabato 27 dicembre nuova opportunità per esplorare la Diaccia Botrona grazie al progetto europeo Interreg Marittimo Ricream promosso dalla Provincia di Grosseto. Ritrovo alle 10 per una passeggiata letteraria fra storia, natura e paesaggi affascinanti.

La sera del 27 sarà un tuffo nelle tradizioni, con il torneo di panforte al circolino di Buriano, alle 20.30, e la Panfortata alla Casa del Popolo di Vetulonia alle 21.

Domenica 28 dicembre tutti al Museo archeologico di Vetulonia. Le archeologhe dello staff accompagneranno i visitatori nella visita guidata alla mostra temporanea e alla collezione permanente del Museo, alla scoperta dello straordinario patrimonio storico del territorio.

La sera del 28 ancora un momento di socialità e gioco per grandi e bambini con la tombola al Circolino di Buriano, alle 20.30.