Tradizione, creatività e divertimento: una settimana di eventi natalizi dedicati ai bambini

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano presenta “Natale a Manciano – Per bambini e famiglie”, un ricco calendario di appuntamenti pensati per vivere insieme la magia delle feste, tra tradizione, creatività e divertimento, negli spazi del cinema di Manciano.

Il programma

Da martedì 23 a domenica 28 dicembre (tutti i giorni escluso il Natale), la sala cinematografica del capoluogo ospiterà “Babbo Natale e i suoi elfi”, un percorso magico dedicato ai più piccoli, aperto dalle 16.00 alle 19.00. L’ingresso è libero.

I bambini potranno immergersi in un’atmosfera natalizia fatta di luci, alberi addobbati e pacchi regalo, incontrare Babbo Natale nella sua immancabile sedia, partecipare ad attività di storytelling, scrivere le letterine e prendere parte a giochi creativi pensati per dare forma ai sogni. Un’esperienza coinvolgente che offrirà anche momenti da ricordare, con foto ricordo e occasioni di condivisione per tutta la famiglia.

Le festività si concluderanno con un appuntamento dedicato alla tradizione maremmana: venerdì 2 gennaio 2026, alle 16.30, sempre al cinema di Manciano, si terrà “Befana e Befanotti”, una vera e propria kermesse tra canti, musica, folklore e laboratori creativi. I bambini realizzeranno una scopa scacciapensieri e riceveranno la classica calza-sacchetto da riempire con le leccornie della Befana, in un pomeriggio pensato per tutte le età.

All’evento parteciperanno anche le Befane di San Martino sul Fiora, dei Poderi di Montemerano e del Comitato Bottai.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con la cooperativa Le Orme.