Programma triennale dei lavori pubblici: via libera dal Consiglio comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha votato ed approvato degli atti propedeutici al bilancio di previsione, che sarà discusso nella prossima seduta del 29 dicembre.

Approvato il Programma triennale dei lavori pubblici, che non presenta grosse modifiche rispetto all’ultima variazione approvata il 31 luglio scorso. In totale, per il 2026 saranno finanziati lavori per quasi 12 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’approvazione delle aliquote Imu, nessun aumento e nessuna variazione negli importi è prevista per il 2026.

Il Consiglio comunale ha poi approvato il rinnovo della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord, come previsto dalla ultime disposizioni contenute nella nuova Legge sul turismo della Regione Toscana, che ha ridisegnato l’assetto generale in materia. Un lavoro trasversale condiviso fra tutti gli otto Comuni dell’Ambito, che ha dato nuova governance e nuove funzioni ai comuni dell’Ambito.

Un atto obbligatorio, formale, che ha trovato tutti uniti per continuare a lavorare nel turismo, in termini di sviluppo e promozione del territorio al di là delle appartenenze politiche, un valore importante, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha confermato la solidità dell’impianto normativo regionale.