“Una battaglia campale”: in Mediateca il documentario sulla nascita del Parco della Maremma

La proiezione è in programma domenica 21 dicembre.

Grosseto. In occasione dei 50 anni dalla nascita del Parco della Maremma, domenica 21 dicembre alle 18.00, alla Mediateca digitale della Maremma, si terrà la presentazione del documentario di Federico Santini, “Una battaglia campale – La nascita del Parco della Maremma”.

Il film ricostruisce, attraverso un ricco intreccio di testimonianze, il lungo e complesso percorso che ha portato all’istituzione dell’area protetta, la prima in Toscana e la seconda a livello nazionale. Un cammino conclusosi il 5 giugno 1975, con la promulgazione della legge regionale che ne sancì ufficialmente la nascita.

La proiezione, a ingresso libero, sarà l’occasione per rivivere le tensioni, i confronti e le vicissitudini che hanno segnato gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando il dibattito sulla tutela dell’ambiente si intrecciava con le istanze di sviluppo economico e sociale del territorio. Attraverso le voci di politici, abitanti di Alberese e imprenditori, il documentario offre uno sguardo originale e non convenzionale sulla storia del Parco, aprendo al tempo stesso una riflessione sul suo presente e sul suo futuro.

«La storia del Parco – afferma il presidente Simone Rusciha dimostrato che tutela ambientale e sviluppo possono procedere insieme e che la valorizzazione delle specificità di un ecosistema rappresenta una risorsa fondamentale per i territori e le comunità che li abitano».

Un evento dedicato al territorio e a chi lo vive quotidianamente.

Interverranno Federico Santini, regista del documentario, e Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma.

Ingresso libero.

