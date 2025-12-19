“Il divenire dell’universo”: incontro e osservazione del cielo al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 20 dicembre, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà un evento dal titolo “Il divenire dell’universo: ipotesi su nascita ed evoluzione”, a cura del dottor Stefano Schirinzi, astrofisico, presidente del Centro Studi astronomici Antares di Trieste, con fotografie astronomiche realizzate da Maurizio Cabibbo a Casole d’Elsa (Siena).

La serata continuerà nel prato antistante il Casale della Giannella, con l’osservazione guidata della volta celeste mediante l’uso di un telescopio professionale collegato a un computer e a un proiettore che mostreranno le immagini su un grande schermo.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Per chi è interessato, la serata terminerà con una cena al Casale della Giannella, organizzata da Wwf Travel. Per prenotare la cena, telefonare o scrivere al 353.4572321.

Per informazioni: