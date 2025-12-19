Isteroscopia ambulatoriale: al Misericordia più comfort e più attenzione per le donne

Grosseto. Novità per il blocco della Chirurgia ambulatoriale dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Da pochi giorni è attivo il servizio di isteroscopia ambulatoriale con l’utilizzo della miscela di protossido d’azoto e ossigeno al 50%. Una metodica sicura, efficace e non invasiva che permette di: ridurre significativamente dolore ed ansia; migliorare la tollerabilità della procedura e quindi di offrire un’esperienza di cura più serena e rispettosa per le donne.

La miscela analgesica agisce rapidamente ed è autogestita dall’utente, consentendole di affrontare l’esame in modo più confortevole, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. Il servizio nasce grazie all’impegno dello staff di Ginecologia e ostetricia, diretto da Rita Puzzuoli con la collaborazione del gruppo di ostetriche e Oss del blocco operatorio di Ginecologia e ostetricia, coordinato da Ida Tuccillo.

«L’obiettivo è quello di umanizzare le procedure ginecologiche e migliorare la qualità dell’assistenza – afferma la dottoressa Puzzuoli – Investire nei servizi significa investire nella qualità delle cure, nella fiducia delle donne e in una sanità che non si limita a curare, ma che si prende cura a 360 gradi. Ogni donna che necessità del trattamento viene comunque accuratamente valutata prima della procedura, per garantire la massima sicurezza».

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail isteroscopia.grosseto@uslsudest.toscana.it