Isteroscopia ambulatoriale: al Misericordia più comfort e più attenzione per le donne

Novità per l'ambulatorio chirurgico dell'ospedale di Grosseto con una modalità di intervento che riduce l'impatto

di Redazione
Grosseto. Novità per il blocco della Chirurgia ambulatoriale dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Da pochi giorni è attivo il servizio di isteroscopia ambulatoriale con l’utilizzo della miscela di protossido d’azoto e ossigeno al 50%. Una metodica sicura, efficace e non invasiva che permette di: ridurre significativamente dolore ed ansia; migliorare la tollerabilità della procedura e quindi di offrire un’esperienza di cura più serena e rispettosa per le donne.

La miscela analgesica agisce rapidamente ed è autogestita dall’utente, consentendole di affrontare l’esame in modo più confortevole, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza. Il servizio nasce grazie all’impegno dello staff di Ginecologia e ostetricia, diretto da Rita Puzzuoli con la collaborazione del gruppo di ostetriche e Oss del blocco operatorio di Ginecologia e ostetricia, coordinato da Ida Tuccillo.

«L’obiettivo è quello di umanizzare le procedure ginecologiche e migliorare la qualità dell’assistenza – afferma la dottoressa Puzzuoli Investire nei servizi significa investire nella qualità delle cure, nella fiducia delle donne e in una sanità che non si limita a curare, ma che si prende cura a 360 gradi. Ogni donna che necessità del trattamento viene comunque accuratamente valutata prima della procedura, per garantire la massima sicurezza».

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail isteroscopia.grosseto@uslsudest.toscana.it

