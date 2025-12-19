Il Comune pubblica due avvisi di mobilità esterna volontaria: come presentare domanda

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, due avvisi di mobilità volontaria rispettivamente per un funzionario tecnico Area funzionari e E.Q. tempo pieno per Settore 4 (Tecnico) e per un istruttore tecnico – Area istruttori – tempo pieno e indeterminato per Settore 4 (tecnico).

Tutta la documentazione relativa ai due bandi di mobilità volontaria è consultabile e scaricabile ai seguenti link al sito istituzionale www.comune.follonica.gr.it:

un funzionario tecnico Area funzionari e E.Q. tempo pieno per Settore 4 (Tecnico), link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Mobilita/2025-12-16-Avviso-di-mobilita-esterna-art.-30-D.Lgs-165-2001-n.-1-Funzionario-Tecnico-Area-Funzionari-e-E.Q.-tempo-pieno-per-Settore-4-Tecnico;

un istruttore tecnico – Area istruttori – Tempo pieno e indeterminato per Settore 4 (tecnico), link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Mobilita/2025-12-16-Avviso-di-mobilita-esterna-art.-30-D.Lgs-165-2001-n.-1-Istruttore-Tecnico-Area-Istruttori-tempo-pieno-e-indeterminato-per-Settore-4-tecnico .

Si ricorda che la domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 gennaio 2026 esclusivamente mediante il Portale inPA, al link www.inpa.gov.it.