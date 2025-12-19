Motorata dei Babbi Natale, concerto in Cattedrale e musica: un weekend ricco di eventi in paese

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima si prepara a vivere un nuovo fine settimana natalizio con un ricco calendario di eventi che animeranno il centro storico coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età.

Il programma

Sabato 20 dicembre, alle 17, il rombo dei motori porterà allegria in città, con la tradizionale “Motorata dei Babbi Natale”, la sfilata dei motociclisti vestiti da Babbo Natale a cura dell’associazione Massa Veternensis, per le vie del centro storico fino a raggiungere il magico Villaggio di Babbo Natale. La partenza è alle 17 da piazza XXIV Maggio.

Alle 18.30, in piazza Cavour, presso il Barrino della Pro Loco, proseguono gli appuntamenti con la musica dal vivo: protagonista del pomeriggio la band Tha Radiolinas per un aperitivo natalizio all’insegna del divertimento.

La sera, alle 21, un momento davvero speciale: nella cattedrale di San Cerbone si terrà il concerto di Natale a cura del Coro polifonico di Santa Barbara, in collaborazione con il gruppo corale “Pietro Mascagni”. Musiche e direzione a cura del maestro Maurizio Morgantini, soprano Paola Di Gregorio, coro e orchestra Santa Barbara. Ingresso libero.

Domenica 21 dicembre, alle 18, nel centro storico la magia delle tradizioni natalizie rivive con la musica itinerante degli zampognari, a cura della Pro Loco, che accompagneranno il pubblico tra le vie del centro. In piazza Cavour, alle 18, presso il Barrino della Proloco, la musica di due artisti di grande talento: il duo acustico “Golini -Batistini”, violino e chitarra .

Per tutto il fine settimana resterà aperto il Villaggio di Babbo Natale dalle 16.00 alle 19.30, a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale, e i gonfiabili all’ex cinema, dalle 16 alle 19.30, a cura dell’associazione Le Brutte Persone. Il barrino della proloco in piazza Cavour è aperto tutti i giorni durante le festività a partire dalle 16.30, a cura della proloco di Massa Marittima.

La sala dei giochi da tavolo a pochi passi dal barrino è aperta tutti i giorni durante le festività natalizie, a partire dalle 16.30. All’interno è possibile trovare il biliardino, biliardo e il ping-pong e i flipper e tanti giochi da tavolo.

Saranno organizzati anche giochi tipici della tradizione del Natale come il gioco del panforte, a cura della proloco di Massa Marittima.