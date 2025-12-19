Alla scoperta dei Lorena: gli studenti della scuola media diventano Ciceroni per un giorno

Follonica (Grosseto). Oggi venerdì 19 dicembre, le classi 2^ A e 2^ B della scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani” di Follonica hanno accompagnato la cittadinanza in un tour guidato dell’area Ex-Ilva, in cui hanno ripercorso la storia di Follonica sotto il governo dei granduchi di Toscana Asburgo – Lorena.

L’attività si è svolta a conclusione di un progetto ideato e promosso dal comitato provinciale AiCS di Grosseto in occasione delle celebrazioni promosse dalla Regione Toscana per il 260° anniversario dall’ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo – Lorena come Granduca di Toscana.

Da ottobre a dicembre, con le docenti Michela Galati, Raffaella Martino, Annalisa Massai e Elisa Toninelli, gli studenti hanno ripercorso la storia di Pietro Leopoldo di Lorena, Leopoldo II di Lorena e dello sviluppo di Follonica come città-fabbrica nell’Ottocento.

Le classi hanno inoltre partecipato a un incontro con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica che ha guidato gli studenti nei giardini dell’ex Palazzo Granducale approfondendo i temi legati alla tutela ambientale e alla biodiversità. Selena Doncovio, responsabile AiCS per cultura ed eventi, ha inoltre tenuto una lezione approfondendo il contesto culturale musicale e teatrale toscano alla corte dei Lorena.

Il progetto si concluderà domenica 21 dicembre con una mostra di elaborati grafici creati dalla classe 2^ A della scuola secondaria di primo grado “Bugiani”, in cui saranno presenti anche delle brochure realizzate dai ragazzi stessi per permettere ai visitatori di ripercorrere in modo sintetico il tour attraverso i disegni. La mostra si svolgerà nella Sala Tirreno, messa a disposizione dal Comune di Follonica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Questo progetto ha permesso agli studenti di approfondire la conoscenza del territorio in attività di cittadinanza attiva, sviluppare competenze comunicative e rafforzare il legame tra giovani e cultura.

La scuola ringrazia l’AiCS di Grosseto che ha invitato gli studenti a partecipare al progetto, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e il Comune di Follonica.