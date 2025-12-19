Home AmiataVerso il nuovo Piano operativo: sindaco e consigliera incontrano i residenti della frazione
Verso il nuovo Piano operativo: sindaco e consigliera incontrano i residenti della frazione

Appuntamento domenica 21 dicembre a Bagnare

di Redazione
Santa Fiora (Grosseto). Prosegue il percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Santa Fiora per la redazione del Piano operativo comunale: il prossimo appuntamento è in programma domenica 21 dicembre, alle 17.30, a Bagnore, nella sala Padre Corrado Vestri. Interverranno il sindaco Federico Balocchi e Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica.

Il Santa Fiora Progetto Futuro Tour è un laboratorio partecipativo itinerante che porta l’amministrazione comunale nelle frazioni, per incontrare direttamente cittadini, imprese, associazioni e professionisti e progettare insieme il futuro del territorio.

L’incontro

L’appuntamento di Bagnore sarà un’occasione concreta per condividere idee, bisogni e proposte sui principali temi che riguardano la vita del territorio, dalla mobilità all’edilizia residenziale, dall’ambiente allo sviluppo economico e culturale.

Attraverso il confronto diretto e il supporto di facilitatori esperti, i partecipanti potranno contribuire a individuare criticità, risorse e potenzialità dei luoghi, mettendo al centro l’ascolto attivo della comunità e le visioni per il futuro.

La partecipazione è aperta a tutti.

“L’obiettivo di questi incontri è quello di pensare insieme come rigenerare i nostri paesi – spiega il sindaco Federico Balocchi –, su cosa puntare, ma anche comprendere a fondo quali sono le esigenze delle persone che ci vivono. Invitiamo quindi i cittadini a partecipare a questi appuntamenti perché è importante che la comunità si senta parte attiva del processo di definizione del Piano. I primi due incontri si sono svolti questa estate a Selva e Marroneto, poi, dopo una pausa, adesso è il turno di Bagnore e ad anno nuovo faremo l’incontro a Bagnolo e quello conclusivo a Santa Fiora”.

