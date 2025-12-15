Santa Fiora Smart Village, pubblicata la manifestazione di interesse

Santa Fiora (Gr) – Ultimi giorni per aderire alla manifestazione di interesse per le aziende che desiderano insediarsi nel complesso “Santa Fiora Smart Village“, in località Il Pratuccio di Bagnolo. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate al Comune di Santa Fiora, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.santafiora@postacert.toscana.it entro il 20 dicembre 2025, ore 12.

Il progetto Santa Fiora Smart Village è stato avviato nel 2020 dall’amministrazione comunale di Santa Fiora per rilanciare l’attrattività del territorio attraverso la creazione di un hub di innovazione, digitalizzazione, lavoro remoto e coworking, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’ex struttura alberghiera Il Pratuccio.

“L’Amiata ha una notevole tradizione imprenditoriale che è importante difendere e tutelare – commenta il sindaco Federico Balocchi -, ma ci sono opportunità di sviluppo legate anche alla delocalizzazione delle imprese provenienti da fuori, che trovano economicamente vantaggioso investire nel nostro Comune. La pubblicazione della manifestazione di interesse segna un passaggio decisivo per accogliere formalmente le tante richieste che da mesi stanno pervenendo al Comune sugli spazi di lavoro dello Smart Village. Stiamo finalmente arrivando alla meta: contiamo, infatti, di completare gli ultimi lavori entro gennaio e di poter inaugurare la struttura a Pasqua.”

Questo bando è rivolto alle imprese che possono delocalizzare, ma con lo Smart Village il Comune apre anche ad altre tipologie di attività, come i liberi professionisti, che, in seguito, potranno fare domanda: infatti, come è possibile vedere dalla planimetria allegata al bando dove sono riportati tutti gli spazi locabili, c’è una parte costituita da uffici più piccoli e una grande stanza di coworking che comprende più postazioni di lavoro.

“L’interessamento che il progetto ha riscosso sin dall’inizio – aggiunge Francesco Biondi, assessore al Patrimonio e innovazione tecnologica del Comune di Santa Fiora – ci ha spinto a suo tempo a fare la scelta di acquistare un altro immobile dove spostare la foresteria per mettere a disposizione un numero maggiore di spazi. Al Pratuccio stiamo realizzando un progetto ambizioso, dove tecnologia, innovazione e servizi si incontrano per generare nuove opportunità. Lo Smart Village è un tassello fondamentale della nostra idea di sviluppo per Santa Fiora.”

Tutta la documentazione al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/avvisi/avviso-per-la-presentazione-di-manifestazioni-di-interesse-per-imprese-che-intendono-essere-ospitate-presso-il-complesso-immobiliare-santa-fiora-smart-village-frazione-bagnolo-loc-pratuccio