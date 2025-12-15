Home CronacaTemporali, mareggiate e vento: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Temporali, mareggiate e vento: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Le previsioni per martedì 16 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 92 views

Grosseto. In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana.

Dal pomeriggio sera di oggi piogge deboli interesseranno Arcipelago e costa. Domani estensione graduale a tutta la regione con possibilità di temporali in particolare su isole, costa meridionale e zone limitrofe.

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per isole e costa meridionale valido per tutta la giornata del 16 dicembre. Per le stesse zone emessi anche un codice giallo per mareggiate (valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani) e per vento (dalle 6 alla mezzanotte).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tredicesime, Confesercenti: “Volano per l’economia anche in provincia...

Scansano è entrato nel progetto “PortArgentario”: “Opportunità per...

Libri e materiali didattici rovinati da perdita d’acqua:...

Musica e solidarietà: torna la maratona al centro...

Castanicoltura, Rossi: “Dal Governo 10 milioni per il...

Ordine dei medici: “Giuramento di Ippocrate” per 24...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: