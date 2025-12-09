Più sicurezza per il guado stradale: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Cadone

Santa Fiora (Grosseto). Manutenzione ordinaria per il fosso Cadone, nell’unità idrografica Pianura grossetana, nel comune di Santa Fiora.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso mettendo anche in sicurezza il guado stradale a ridosso del centro abitato, per ridurre il rischio idraulico e tutelare l’infrastruttura pubblica.
L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ecosistema, della flora e della fauna.