Home AmbientePiù sicurezza per il guado stradale: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Cadone
AmbienteAmbiente GrossetoAmiata

Più sicurezza per il guado stradale: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Cadone

L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 32 views

Santa Fiora (Grosseto). Manutenzione ordinaria per il fosso Cadone, nell’unità idrografica Pianura grossetana, nel comune di Santa Fiora.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso mettendo anche in sicurezza il guado stradale a ridosso del centro abitato, per ridurre il rischio idraulico e tutelare l’infrastruttura pubblica.

L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ecosistema, della flora e della fauna.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dedicata allo Spirito Santo la nuova chiesa di...

Una nuova chiesa al monastero di Siloe: sarà...

I giovani protagonisti in paese: il Comune lancia...

Più sicurezza sul territorio: il Comune assolda i...

Montagna, Province: “Con la nuova legge nazionale rischiano...

“Sguardi sull’Amiata”: al via la mostra collettiva tra...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: