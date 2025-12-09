Home AttualitàL’osservatorio astronomico riceve un ringraziamento speciale dal Cnr
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

L’osservatorio astronomico riceve un ringraziamento speciale dal Cnr

L'osservatorio ha aderito tramite invito dell'Igg alla ricerca "Care-On" dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Grosseto. Si conclude con successo il 2025 per l’osservatorio astronomico comunale di Roselle, ideato e gestito dall’Amsa.

Dopo l’omaggio ricevuto dalla Nasa per l’International observe the moon night con la pubblicazione sul proprio gruppo della “Mineral Moon” scattata da Roselle, arriva il ringraziamento speciale dal Cnr.

L’osservatorio ha aderito tramite invito dell’Igg alla ricerca “Care-On” dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr.

“Care-On” è un progetto di ricerca condotto e finanziato da Igg – Cnr con l’obiettivo di indagare la variabilità legata all’errore umano nell’identificazione manuale di elementi geometrici su supporti visivi. Nello specifico, il caso studio scelto riguarda l’individuazione di massi e crateri condotta su immagini di superfici extraterrestri, un contesto di fondamentale importanza per le scienze planetarie […].

Nazario Montuori, analizzando le due fotografie fornite dall’Istituto di geoscienze, ha mappato manualmente 1600 massi lunari, distinguendoli da crateri, altopiani e bassopiani ottemperando alle indicazioni del Cnr sul numero minimo di pixel da considerare per masso lunare; un lavoro minuzioso di alta precisione e concentrazione.

Montuori ha conseguito un master universitario in matematica e scienze, un master universitario in fisica delle radiazioni e un alta formazione post lauream in fisica moderna.

“Lo considero un bel regalo di Natale, stiamo già organizzando il programma 2026, ringrazio i cittadini, gli appassionati e l’Associazione maremmana studi astronomici per il sostegno e l’incoraggiamento, al Comune di Grosseto va la mia gratitudine per l’opportunità concessami”, dichiara Nazario Montuori.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Natale di solidarietà: inaugurato il charity shop della...

Uscita di Sicurezza presenta le agende 2026: sono...

Passaggio della fiamma olimpica in città, il Comune:...

Premio al volontariato 2025: Skeep riceve il riconoscimento...

Sciopero del settore igiene ambientale: possibili disagi nei...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: