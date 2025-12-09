Passaggio della fiamma olimpica in città, il Comune: “Gli studenti entrino entro le 8”

Grosseto. È tutto pronto per il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 26 previsto per il prossimo 11 dicembre a Grosseto.

L’appuntamento è alle 8 in via Senese, all’intersezione con via Lago di Varano. Il corteo terminerà alle 9,15 circa in via Fabio Massimo, all’altezza dell’incrocio con le vie Muzio Scevola e Anco Marzio.

Fondamentale che gli istituti scolastici le cui sedi insistono lungo il tragitto prevedano l’ingresso degli studenti non oltre le 8 del mattino, così da limitare disagi. Il Comune ricorda che è stata emessa un’ordinanza dirigenziale.

Nel centro abitato di Grosseto sono quindi istituite alcune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale.

Anzitutto dalle 9 alle 10 di giovedì 11 dicembre in piazza Parri, lato casetta dell’acqua e parco nel tratto compreso dal marciapiede adiacente a viale Uranio fino al marciapiede che dà su via Pirandello, è previsto il divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli autorizzati o provvisti di apposito pass fornito dall’organizzazione.

Il percorso

Dalle 8 circa sino alle 9.30 circa è poi istituito, al passaggio della fiamma olimpica, il divieto di transito per tutti i veicoli lungo il percorso previsto. L’itinerario è così formato: partenza dal piazzale su via Senese all’altezza del civico 78, poi direzione piazza Volturino, viale Ombrone, piazza Fabbrini, via Liri, via Scansanese e piazza Ponchielli.

Il corteo proseguirà poi su via Battisti, piazza De Maria, via dei Mille, via Ferrucci, piazza La Marmora, via Gramsci (contromano), piazza Gioberti, via Manin, piazza Duomo, corso Carducci, poi a destra su via Saffi, via Amiata, via Fossombroni, viale Porciatti, via Fallaci, piazza Rosselli, via Bonghi, via Saturnia, largo Manetti, via Zanardelli, viale Sonnino, sottopasso ferroviario e arrivo in via Fabio Massimo.

Durante il periodo di validità dei divieti sarà comunque consentito l’accesso alle proprietà private presenti e il transito ai mezzi di emergenza e soccorso. Per ogni ulteriore informazione utile è possibile rivolgersi alla Polizia municipale di Grosseto.