“Gasati!”: festa finale per il progetto dedicato agli studenti

Gavorrano (Grosseto). Bagno di Gavorrano si prepara ad accogliere, giovedì 11 dicembre, la festa finale di “Gasati! – Gavorrano sicurezza attiva e inclusiva”, il progetto di cittadinanza attiva che negli ultimi mesi ha coinvolto ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni in un percorso creativo dedicato alla cura condivisa degli spazi pubblici. Un’esperienza collettiva che ha intrecciato arti visive, musica, pratiche partecipative e immaginazione urbana, trasformando luoghi simbolici del territorio in veri e propri laboratori a cielo aperto.

L’evento conclusivo sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza: una performance itinerante, animata da musica, poster art dal vivo e interventi creativi progettati e realizzati proprio dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino”, insieme alla Società Filarmonica Città di Grosseto.

Il pubblico è invitato a radunarsi alle 15.30 in piazza Mariotti, punto di partenza della performance che attraverserà le vie del paese guidata dalla banda musicale e dalle azioni artistiche dei giovani partecipanti.

Alle 16.00, la festa si sposterà alla Casa del Popolo, dove si terrà il momento di restituzione finale del percorso con un brindisi aperto alla comunità. Qui saranno esposti i materiali realizzati durante le fasi “Immagina” e “Costruisci”: manifesti, slogan, narrazioni dal futuro e strumenti di immaginazione collettiva che compongono la campagna diffusa “Immagina, partecipa, gasati!”, frutto della creatività e dello sguardo sulle possibilità future di Gavorrano da parte delle nuove generazioni.

Nel corso della giornata, le classi coinvolte lavoreranno fin dal mattino in attività laboratoriali nella scuola di Gavorrano e, nel pomeriggio, negli spazi urbani di Bagno di Gavorrano, sperimentando pratiche di esplorazione del territorio, produzione visiva e preparazione della performance.

Le attività del progetto sono state curate da Margherita Caprilli, fotografa e videomaker specializzata in narrazione visiva per progetti culturali e sociali, da Codesign Toscana, responsabile del coordinamento metodologico e dei processi partecipativi, e dalla cooperativa Le Vie, che ha garantito supporto educativo e organizzativo.

«”Gasati!” ha dimostrato quanto i nostri giovani sappiano essere protagonisti attivi, creativi e consapevoli del futuro del territorio – sottolinea il sindaco Stefania Ulivieri –. Questo progetto non si è limitato a coinvolgerli in attività artistiche, ma ha dato loro voce, responsabilità e spazi reali in cui immaginare e costruire insieme una comunità più inclusiva. La festa finale sarà non solo un momento di celebrazione, ma un invito a continuare a coltivare partecipazione e cura condivisa del bene comune».

Il progetto “Gasati! – Gavorrano sicurezza attiva e inclusiva” nasce per contrastare il senso di disaffezione e isolamento giovanile, promuovendo protagonismo, responsabilità civica e creatività attraverso arte, fotografia, co-design e processi partecipativi. Piazza Mariotti, la Casa del Popolo e il parco pubblico sono stati i principali luoghi di sperimentazione e immaginazione urbana.

L’iniziativa è co-finanziata dal Fondo sociale europeo Plus – Fse+ 2021–2027 della Regione Toscana, Priorità 3 “Inclusione sociale”, e realizzata con il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo di Gavorrano, del Comune di Gavorrano e delle associazioni del territorio. L’evento è pubblico e aperto a tutta la cittadinanza.