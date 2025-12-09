Home FollonicaLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcuni quartieri della città
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcuni quartieri della città

L'intervento è in programma giovedì 11 dicembre

Follonica (Grosseto). Giovedì 11 dicembre AdF sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Bicocchi.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Cassarello, Salciaina, Senzuno, centro, zona Nuova, Pratoranieri, Capannino lato impianti sportivi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 6 di venerdì 12 dicembre.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

