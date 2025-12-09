Il Natale accende il paese e le frazioni: il programma di tutte le iniziative per le festività

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano presenta il calendario delle festività natalizie 2025, un programma ricco e diffuso che coinvolgerà, dal 14 dicembre al 4 gennaio 2026, tutti i principali borghi del territorio.

Una serie di appuntamenti pensati per valorizzare la tradizione, la cultura locale e il senso di comunità, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco e associazioni del territorio.

Il programma

Le iniziative prenderanno il via sabato 14 dicembre a San Quirico, nelle piazze della Repubblica e Trieste, con i mercatini di Natale aperti per l’intera giornata, offrendo artigianato locale e street food.

Nel pomeriggio, alle 15.00, è prevista l’esibizione del coro “Le voci ardenti” dell’Istituto comprensivo “Umberto I”, che aprirà ufficialmente la stagione natalizia con un momento musicale dedicato a tutta la comunità.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, il suggestivo borgo medievale di Sovana accoglierà visitatori e residenti con i tradizionali mercatini di Natale, dalle 10.00 alle 18.00, arricchiti da prodotti artigianali, street food e un mercatino dell’usato al coperto.

Sempre sabato 20 dicembre, alla casa di riposo “Piccolomini/Sereni” di Sorano, si terrà alle 15.00 una tombola aperta a tutti, pensata per condividere un pomeriggio di festa insieme agli anziani e alle loro famiglie.

Domenica 21 dicembre, alle 18.00, il Mastio della Fortezza Orsini farà da cornice al concerto del corpo bandistico “G. Verdi” di Sorano, diretto dal maestro Daniele Pifferi. Un appuntamento a ingresso libero che rappresenta uno dei momenti musicali più attesi del calendario natalizio.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 27 dicembre a Montebuono, nel borgo di Casa Gabrielli e Casa Topi, dove, dalle 17.00 alle 20.00, si svolgerà il tradizionale presepe vivente itinerante, realizzato dal comitato socio-culturale Co.S.Mo.

Martedì 30 dicembre Sorano ospiterà uno degli appuntamenti più simbolici: la Notte della Luce, in piazza Busatti. Alle 17.30 è prevista l’accensione della pira augurale, seguita dall’apertura degli stand di street food e dalla musica in piazza. La serata culminerà alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico, dopo il quale saranno offerti vin brulè e spumante per un brindisi collettivo.

Il programma si concluderà domenica 4 gennaio 2026 al Museo di San Mamiliano di Sovana, dove, alle 17.30, si terrà il concerto del “Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble” di Grosseto, un evento a ingresso libero che chiuderà in musica il periodo delle festività.

Dal 20 dicembre sarà inoltre possibile visitare i presepi allestiti nel locale dedicato nel centro storico di Sorano, in via Roma, un percorso che ogni anno valorizza il lavoro dei cittadini e delle associazioni del territorio.

«Siamo lieti di presentare un calendario che unisce tradizione, partecipazione e valorizzazione dei nostri borghi – dichiara il sindaco Ugo Lotti –. Le festività natalizie rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza dei nostri luoghi e il senso di comunità che ci contraddistingue. Ringrazio le associazioni e tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi: il loro impegno è fondamentale per mantenere vive le nostre tradizioni. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme la magia del Natale nel nostro territorio».

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico di Sorano al numero 0564.633099 o il Comune di Sorano al numero 0564.633023.