Il Comune modifica il regolamento edilizio: “No a cambio indiscriminato di destinazioni d’uso”

Follonica (Grosseto). Il Consiglio comunale di Follonica ha approvato delle modifiche al regolamento edilizio, provvedimento mirato a garantire standard abitativi dignitosi.

“L’intervento che andiamo a fare – spiega il sindaco Matteo Buoncristiani – risponde al crescente fenomeno del cambio d’uso di locali commerciali al piano terra in abitazioni, una tendenza che ha causato la perdita di servizi di vicinato e la proliferazione di alloggi con requisiti minimi di qualità”.

I dati dell’Ufficio edilizia hanno confermato un aumento significativo dei cambi d’uso da commerciale a residenziale ai piani terra, con un impatto negativo sulla vitalità, il decoro e la sicurezza delle strade centrali.

L’amministrazione ha espresso la sua ferma volontà di intervenire per “tutelare lo spazio pubblico” e “proteggere l’identità del centro”.

Gli obiettivi della variante:

tutelare il fronte urbano e impedire la trasformazione indiscriminata che compromette il decoro e l’atmosfera delle strade;

garantire la qualità abitativa, introdurre regole chiare sui requisiti minimi di benessere (luce, aria) per gli alloggi realizzati tramite cambio d’uso, assicurando che siano dignitosi e confortevoli;

proteggere le funzioni vitali, salvaguardare la presenza di esercizi di vicinato, botteghe, artigiani e servizi che sono fondamentali per la vivibilità, la sicurezza e il senso di comunità del quartiere.

L’amministrazione sottolinea che l’obiettivo di queste modifiche non è bloccare l’iniziativa privata o impedire la residenza, ma “mettere ordine, dare regole chiare e far sì che le trasformazioni che avvengono nella città siano positive e non dannose”.

“Questa misura preliminare, su cui devo dire c’è stato un dibattito consiliare molto costruttivo, anticipa i contenuti più dettagliati che saranno sviluppati nel prossimo Piano operativo comunale, ma agisce con immediatezza per evitare il consolidarsi di dinamiche che minano la qualità della vita urbana”, conclude il sindaco.