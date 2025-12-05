Home Senza categoriaUno spazio dedicato a tutti gli assessori ai lavori pubblici del Comune: “Tributo significativo”
Uno spazio dedicato a tutti gli assessori ai lavori pubblici del Comune: “Tributo significativo”

Grosseto. In viale Sonnino, nella sede dell’assessorato dei lavori pubblici, inaugurato uno spazio dedicato a un pezzo di storia amministrativa.

“Questa mattina, negli uffici di viale Sonnino 50, ho avuto il piacere di inaugurare lo spazio dedicato a tutti gli assessori ai lavori pubblici che si sono alternati nelle varie amministrazioni della nostra città nel corso degli anni: tanti quadri che raffigurano personalità che hanno segnato la storia amministrativa cittadina. Un’idea originale e davvero significativa, voluta dal mio assessore Riccardo Ginanneschi. È stata anche la piacevole occasione, visto l’avvicinarsi delle feste, per fare un brindisi con molti di loro e con tutti i dipendenti di questo fondamentale settore dell’Ente”.

Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a margine dell’iniziativa.

