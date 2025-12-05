Home FollonicaConvenzione per l’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord: approvato l’aggiornamento
FollonicaNotizie dagli Enti

Convenzione per l’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord: approvato l’aggiornamento

Nuovi compiti per il Comune di Follonica

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Follonica (Grosseto). Il Consiglio comunale di Follonica ha approvato l’aggiornamento della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord.

L’atto è fondamentale per adeguare l’Ambito alle recenti disposizioni della Regione Toscana.

L’Ambito, di cui Follonica è Comune capofila, comprende altri sette Comuni (Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino) e opera in un’ottica di gestione unitaria ed efficiente dei servizi turistici sul territorio.

“L’approvazione di questa delibera rafforza il nostro impegno a fare sistema e a garantire standard uniformi e di alta qualità nel servizio di accoglienza e informazione – ha commentato l’assessore al turismo Azzurra Droghini -. Ci permette di operare con maggiore efficacia, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei dati sulla piattaforma unica regionale, un elemento cruciale per la promozione e la crescita economica del nostro territorio.”

Il principale obiettivo delle modifiche infatti riguarda l’attribuzione di nuove responsabilità al Comune di Follonica, in qualità di capofila, per la gestione dei dati e delle informazioni relative alle strutture ricettive sulla piattaforma regionale, assicurando la raccolta e la gestione dei dati anagrafici e di localizzazione, il monitoraggio di tempestività e qualità dei dati, la verifica e il controllo della completezza e correttezza delle informazioni.

