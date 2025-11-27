Home Colline del FioraAcquedotto del Fiora installa 3508 nuovi contatori: investiti oltre 350mila euro
Acquedotto del Fiora installa 3508 nuovi contatori: investiti oltre 350mila euro

Lavori in corso a Pitigliano

di Redazione
Pitigliano (Grosseto). AdF continua a investire nell’innovazione: nel comune di Pitigliano prende il via l’attività di installazione dei nuovi misuratori, con un investimento di oltre 350mila euro per sostituire complessivamente 3.508 contatori.

I nuovi contatori, dotati di telelettura, consentono un notevole incremento nella precisione di misura e il prelievo automatico del dato di lettura, senza la necessità di effettuare l’autolettura periodica.

Con la telelettura la raccolta dati è effettuata digitalmente da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Inoltre, in caso di problemi nelle condotte, forniscono direttamente sul display comunicazioni preziose al cliente per effettuare i dovuti controlli e, se necessario, intervenire in maniera tempestiva e puntuale. A oggi è giunta all’87% la percentuale di contatori in telelettura rispetto al parco complessivo installato.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti possono comportare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, nel corso dell’attività per cambiare i contatori, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nelle aree del comune di Pitigliano interessate dagli interventi di sostituzione.

AdF ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione, fondamentale per poter svolgere quest’importante attività di cambio contatore nei tempi e nei modi più efficaci, anche al fine di ridurre al massimo i possibili disagi all’utenza che questo tipo di intervento può comportare. Nel caso di contatori non accessibili, la ditta incaricata contatterà gli utenti per fissare gli appuntamenti.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: