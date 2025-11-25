Un nuovo campo multifunzionale nella frazione: inaugurazione con Eugenio Giani

Gavorrano (Grosseto). Si terrà sabato 29 novembre, alle 15, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’inaugurazione del nuovo campo multifunzionale di Giuncarico.

Uno spazio centrale per la vita della frazione, molto sentito dai cittadini, che necessitava di una riqualificazione completa e che torna ora alla comunità profondamente rinnovato.

L’intervento è stato possibile grazie a un investimento che comprende 306mila euro di assestamento, finanziati attraverso il Dods della Regione Toscana, e ulteriori 161mila euro delle casse comunali, ottenuti con un finanziamento a tasso zero del Coni.

I lavori

I lavori sono consistiti in particolare nel consolidamento del piano di gioco, nell’ampliamento e nella ristrutturazione degli spogliatoi.

Un ruolo significativo lo ha avuto anche la squadra comunale, che ha curato la sistemazione delle aree esterne, delle gradinate, delle ringhiere, del cancello e del pavimento del terrazzo, contribuendo a restituire alla frazione un impianto moderno, sicuro e funzionale.

«Per Giuncarico è un giorno importante – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri – perché riconsegniamo ai cittadini un luogo a cui tengono moltissimo, completamente rinnovato e pronto a ospitare sport, socialità e vita di comunità. Questo campo non è solo un impianto sportivo, ma un investimento sul futuro del territorio, che rafforza l’offerta dei nostri servizi e crea nuove opportunità anche per l’economia locale. Ringrazio la Regione Toscana, il Coni e la nostra squadra comunale per il lavoro e il sostegno che hanno reso possibile questo risultato».

Il nuovo campo multifunzionale rappresenta un’opportunità per tutto il territorio, arricchendo l’offerta sportiva e ricreativa dell’area accanto alla piscina comunale e generando nuove prospettive anche per l’economia locale. Gli spazi saranno presto affidati in gestione, così da garantirne la piena fruibilità.

Al termine del taglio del nastro è prevista anche l’inaugurazione della rassegna “Olea”, per una giornata che unisce sport, comunità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.