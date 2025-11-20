Ristrutturazione della caserma dei Carabinieri: il Comune ottiene finanziamento

Cinigiano (Grosseto). Il Comune di Cinigiano ha acquisito un finanziamento pari a 418.646,64 euro dalla Regione Toscana per l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico sulla caserma dei Carabinieri, edificio classificato come struttura pubblica strategica ai sensi della normativa vigente. Il contributo rientra nel bando dedicato alle Strategie territoriali per le aree interne, Azione 2.4.1.1, finalizzato a interventi strutturali per la mitigazione del rischio sismico.

I lavori

L’amministrazione ha avviato la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva, che prevede l’applicazione di intonaci armati sulle murature esistenti per incrementare la resistenza meccanica e la capacità dissipativa della struttura; interventi di impermeabilizzazione e opere di protezione contro l’umidità di risalita e le infiltrazioni meteoriche; l’adeguamento degli elementi non strutturali e delle finiture connesse alle opere previste; il ripristino delle condizioni di sicurezza e la funzionalità complessiva dell’immobile.

L’obiettivo tecnico dell’intervento è ottenere un significativo incremento dei parametri di sicurezza per gli edifici strategici destinati a servizi di emergenza. Questo tipo di edifici rivestono un ruolo cruciale sul territorio, poiché devono assicurare la piena operatività non solo durante, ma anche dopo un terremoto o un qualsiasi evento calamitoso. In tali circostanze, infatti, si configurano come punti di riferimento sicuri per la popolazione oltre che come centri di coordinamento per i servizi essenziali.

“Con i lavori alla caserma si dà il via a un progetto atteso da tempo, che non rappresenta soltanto un intervento edilizio, ma un vero e proprio investimento nella sicurezza. La caserma, da sempre presidio di prossimità e punto di riferimento per i cittadini, necessita di essere funzionale ed accogliente per garantire protezione, controllo e prontezza nell’azione, rafforzando al contempo il legame tra comunità e istituzioni. Rendere l’infrastruttura più adeguata alle esigenze odierne significa valorizzare l’importante ruolo delle forze dell’ordine come garanti della legalità e della coesione sociale sul territorio – afferma il sindaco Luciano Monaci –. Il progetto costituisce inoltre un passaggio fondamentale per l’adeguamento alle attuali normative antisismiche: assicurare l’efficienza strutturale del presidio dell’Arma significa aumentare la capacità di risposta in situazioni di emergenza e consolidare la funzione critica della caserma nella gestione della sicurezza territoriale”.

Con l’attuazione del finanziamento e la prossima apertura del cantiere, l’amministrazione comunale conferma la volontà di investire nel miglioramento del patrimonio edilizio destinato a funzioni di pubblica utilità.