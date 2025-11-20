Da Brooklyn alla Maremma: un documentario sul successo del modello Food Coop

Albinia (Grosseto). Nel 1973, a New York, nasceva la prima Food Coop al mondo autogestita dai soci/clienti che ne erano al tempo stesso i proprietari.

Oggi, con 23mila associati che dedicano 3 ore al mese del proprio tempo per la sua gestione, Park Slope Food Coop rappresenta a livello internazionale un vero esempio e modello di promozione dell’agricoltura locale e delle scelte alimentari consapevoli condivise da una vasta comunità metropolitana.

Venerdì 21 ottobre, alle 19.30, ad Albinia, l’associazione Casa Creature Creative ospita la proiezione del documentario “Food Coop”, di Tom Boothe e Maellanne Bonnicel, che racconta questa storia e i suoi sviluppi fino ad oggi.

Sviluppi che coinvolgono anche la Maremma, dove 6 anni fa è nata una food coop fondata dall’associazione Le Vie dell’Orto – con sede ed emporio a Grosseto – nata in un atto di emulazione di questo progetto visionario. A conclusione del docu, saranno proprio i soci e le socie di Le Vie dell’Orto Aps a dialogare con gli ospiti newyorkesi Michael Alcoff e Sara Aprea, che 30 anni orsono hanno aderito a Park Slope Food Coop per fare una spesa etica e sostenibile nella loro città e che oggi si sono associati alla Food Coop maremmana perché trascorrono 6 mesi all’anno nella loro abitazione di Manciano.

La rivoluzione dell’emporio autogestito della Maremma e della partecipazione rigenerativa sociale che Le Vie dell’Orto Aps e la Coop Le Vie hanno alimentato in questi anni, si coniuga continuamente con le attività culturali che le associazioni locali promuovono in zona. A Casa Creature Creative, spazio di arte, cinema, teatro e socialità, si uniscono le strade che portano socie e soci a vivere una esperienza piena e soddisfacente della propria comunità allargata.

A fine evento, sarà anche possibile associarsi e degustare alcuni dei prodotti di filiera corta che i proprietari/clienti dell’emporio selezionano insieme attraverso il Sistema di garanzia partecipata, un ulteriore strumento che premia prossimità e scambio, valorizzando le piccole e virtuose economie locali.

L’invito a partecipare alla presentazione di uno dei progetti più innovativi esistenti sul territorio italiano, che prende origine dall’esempio di New York – replicato per primo in Italia da Emporio Camilla di Bologna e, a seguire, dalle Food Coop di Parma, Ferrara, Cagliari e Grosseto – è aperto a tutte e tutti, ma è richiesta la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: Le Vie dell’Orto Aps – Tel. 392.6934102