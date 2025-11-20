Cultura, sociale e salute: il programma degli eventi del weekend in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara ad un fine settimana all’insegna della cultura, del sociale e della salute.

Il programma

Al Museo archeologico di Vetulonia continuano le “Visite d’autunno al Museo”. Sabato 22 e domenica 23 novembre, a partire dalle 11, visita guidata a cura delle archeologhe dello staff alla mostra temporanea “Un mecenate e i suoi tesori. La collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. Sarà un’occasione unica per scoprire la straordinaria storia di una collezione archeologica poliedrica, con opere esposte per la prima volta al pubblico. Il percorso offre un affascinante viaggio nell’archeologia, dall’età villanoviana fino all’età ellenistica, e propone un dialogo inedito tra arte antica e arte contemporanea, attraverso le sculture di grandi maestri del Novecento come Boccioni, Severini e De Chirico.

Domenica 23 novembre tutti in piazza per “Prevenire è vivere”, una giornata per la salute e la prevenzione che il Lions Club Castiglione della Pescaia dedica alle donne, con un focus tutto al femminile.

Presso gli ambulatori Asl situati in piazza O. Orsini, dalle 9 alle 13, sarà possibile effettuare, su prenotazione, screening gratuiti di ginecologia con Pap test gratuito, nutrizione, osteopatia, urologia, proctologia.